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В сети появились «живые» фотографии смартфона Nokia 5.2

02.02.2020 21:22

Кодовое название этому смартфону присвоили «Капитан Америка», а его официальная премьера состоится в этом месяце на выставке в Барселоне.
Новый смартфон накануне премьеры показали на живых фотографиях.

Этот аппарат на рынке будет представлен как Nokia 5.2, а еще он получит необычный дизайн камеры, где четыре датчика будут расположены в круглом блоке, а посередине будет находиться вспышка.

Смартфон будет оснащен процессором Snapdragon 632, который дополнят 6 ГБ оперативной и 64 Гб встроенной памяти.

Экран в модели будет диагональю 6,2 дюйма, а за ее автономную работу будет отвечать аккумулятор на 3 500 мАч.

Сканер отпечатков пальцев расположится на задней панели. Предварительная стоимость новинки составит 180 долларов или 12 тысяч рублей.

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