В сети появились цены и даты начала продаж iPhone 12

Инсайдер, который ранее точно назвал дату сентябрьской презентации и называл продукты, которые на ней покажут, выяснил точные цены и дату начала продаж iPhone 12.

Инсайдер подтвердил, что в линейке смартфонов 2020 года будет четыре модели с названиями — iPhone 12 mini, 12, 12 Pro и 12 Pro Max.

Все смартфоны будут иметь версии с поддержкой сетей пятого поколения, но на некоторых рынках модели могут появиться только в версии 4G.

Кроме этого, стало известно, что продажи новых iPhone 12 будут стартовать в четыре этапа. Что касается экранов устройств, то вопреки ранним слухам инсайдер говорит, что все модели получат экран с названием Super Retina XDR, а по сути это будут OLED-дисплеи.

В конструкциях смартфонов будут использовать керамику, а еще они получат поддержку HDR-видео с Dolby Vision. Самый доступный аппарат в серии это iPhone 12 mini.

В нем установят 5,4-дюймовый экран, а его цветовая гамма будет представлена пятью вариантами: черный, красный, синий, зеленый, белый.

В модели установят только два модуля в основной камере, а объем памяти составит 64 или 256 ГБ. Стоимость составит 699 долларов минимум. Для предварительного заказа этот смартфон станет доступен 6 или 7 ноября, а в магазинах он появится 13-14 ноября.

У iPhone 12 уже будет экран на 6,1 дюйма, а цветовая гамма, камера и объём памяти будет как у младшей версии. При этом стоимость составит 799 долларов минимум. Этот смартфон в продажу поступит 23-24 октября, а предзаказы откроют 16-17 октября.

Сроки выхода iPhone 12 Pro такие же, как и у iPhone 12, а вот стоимость его стартует от 999 долларов. В этой модели также предложат 6,1-дюймовый экран, а в цветовой гамме окажутся следующие варианты: золотой, серый, синий и серебристый.

При этом основная камера тут уже тройная с четырехкратным оптическим зумом, а дополнительным датчиком будет лидар. Что касается самой старшей модели — iPhone 12 Pro, то он окажется самым большим смартфоном в истории компании, в котором экран составит 6,7 дюйма.

Цветовая гамма окажется такая же, как и у предыдущей модели, а в камере уже будет пятикратный зум. Стоимость составит 1 099 долларов минимум. Для заказа он станет доступен 13-14 ноября, а в магазинах он появится 20-21 ноября. Конфигурации памяти iPhone 12 Pro – от 128 до 512 ГБ.