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В Сети появились тесты процессора Intel Core i9-14900KS с частотой до 6,2 ГГц

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Недавно появившиеся спецификации подтвердили предыдущие утечки информации и подтвердили, что новый процессор Intel Core i9-14900KS будет настоящим монстром производительности.

Протестированный процессор от компании Intel получил 24 ядра (8 P-ядер и 16 E-ядер) и 32 потока, также он обладает большим объемом кэш-памяти. Базовая частота чипа составляет 3,2 ГГц, а максимальная может достигать 6,2 ГГц, что делает его самым быстрым процессором по тактовой частоте. Однако высокая тактовая частота приводит к повышенному энергопотреблению и нагреву. Процессор требует эффективной системы охлаждения для работы в оптимальных условиях.

Тестирование процессора Intel Core i9-14900KS проводилось на определенной конфигурации, включающей материнскую плату MSI MAG Z790 Tomahawk Wi-Fi и 32 ГБ оперативной памяти DDR5. Но пока нет точных данных о дате выхода и стоимости процессора на рынке. Ожидается, что его цена будет превышать 60 000 рублей.

В Сети появились тесты процессора Intel Core i9-14900KS с частотой до 6,2 ГГц В Сети появились тесты процессора Intel Core i9-14900KS с частотой до 6,2 ГГц В Сети появились тесты процессора Intel Core i9-14900KS с частотой до 6,2 ГГц

Источник: hi-tech.mail

Intel Intel Core i9-14900KS
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