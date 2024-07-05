В Сети появились стандартные обои для Samsung Galaxy Z Flip 6

В сети появились стандартные обои для ещё не представленного смартфона Samsung Galaxy Z Flip6.

Такие утечки фирменных фонов уже стали обычной практикой среди информаторов. Теперь любой желающий может установить эти обои на своё устройство и оценить их дизайн.

Коллекция включает четыре изображения с абстрактным рисунком в различных цветовых гаммах: синей, зелёной, жёлтой и серой. Разрешение данных обоев составляет 1080×2638 пикселей, что делает их подходящими для большинства современных смартфонов.