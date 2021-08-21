В сети появились снимки алюминиевого планшета iPad 6 mini

Ожидается, что презентация планшетов пройдет осенью, но после презентации смартфонов и смарт-часов.

Ранее сетевые информаторы сообщали, что iPad будет представлен в октябре или ноябре. В это году дебютирует не только классический iPad, но также и iPad mini.

По новым данным, iPad 9 будет внешне очень сильно похож на iPad 8, при этом в нем будут реализованы новые дизайнерские решения. Скорее всего они будут связаны с боковыми гранями устройства.

Как пишет Wccftech, в новом поколении планшета оставят Touch ID и широкие рамки в верхней и нижней части, а вот толщина планшета станет меньше.

Что касается нового iPad mini, то он будет похож на iPad Pro и iPad Air текущего поколения, об этом можно судить по алюминиевой заготовке планшета.