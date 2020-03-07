В Сети появились рендеры смартфона Motorola Edge+ с загнутым экраном

Рендеры создали @OnLeaks совместно с PriceBaba на основании имеющихся данных о смартфоне.

По предварительным данным Motorola Edge+ с загнутым экраном будет представлен в ближайшее время. Уже известно, что модель получит экран водопад диагональю 6,67 дюйма.

Его разрешение составит FHD+, а частота обновления – 90 Гц. Сканер отпечатков пальцев встроят в экран, а на задней панели расположится камера с трем модулями.

Работать новинка будет на процессор Snapdragon 865 и выйдет в версии с 8 или 12 ГБ ОЗУ. Предполагается, что в смартфоне будет и поддержка сетей пятого поколения.