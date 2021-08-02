В сети появились рендеры Realme Pad

Согласно прогнозам, Realme готовится представить Realme Pad в этом квартале. Казалось бы, мы приближаемся к запуску новейшего планшета Realme, пропуская массу тизеров, рендеров и слухов, касающихся устройства.

Мы уже знали, что Realme Pad, который скоро будет выпущен, будет иметь 10,4-дюймовый дисплей, 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти, благодаря предыдущим рендерам и слухам, окружающим устройство. У планшета также будет аккумулятор на 7100 мАч и красивые рамки вокруг экрана. Процессор, которым будет оснащено устройство, а также другие ключевые детали не известны.

Новые рендеры Realme Pad только что появились в сети. Изображения показывают, что устройство будет иметь вариант Gold с алюминиевым корпусом, а также версию Gray. На изображениях также видно двухцветное покрытие на задней панели, небольшой вырез в нижней части планшета для размещения стилуса и единственную заднюю камеру.

Ранее мы также знали, что есть слот MicroSD для расширения внутренней памяти устройства, система с четырьмя динамиками и поддержка USB-C. В дополнение к задней камере на 8 МП с возможностью автофокусировки есть фронтальная камера на 8 МП.

О некоторых других функциях Realme Pad известно пока немного. Емкость аккумулятора 7100 мАч не уточняется. Мы также все еще в неведении относительно информации о ценах и доступности устройства, а также фактической дате выпуска. Однако ожидается, что по мере приближения к возможному представлению устройства более подробная информация о спецификациях, ценах и наличии не будет.

Источник — Astera.