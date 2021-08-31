В сети появились пресс-рендеры Nokia G50 5G

Несколько отчетов показали, что HMD Global работает над телефоном среднего класса 5G с Nokia G50 5G. В преддверии запуска Winfuture.de поделился просочившимися рендерами и ключевыми характеристиками смартфона.

Просочившиеся промо-изображения Nokia G50 5G показывают, что он будет поставляться в таких цветах, как Midnight Sun и Blue. Спереди он оснащен дисплеем с каплевидным вырезом, а его задняя часть из поликарбоната имеет модуль камеры круглой формы, в котором размещены три или четыре камеры и светодиодная вспышка.

У Nokia G50 5G есть качелька регулировки громкости справа. Под ней находится кнопка включения, в которую встроен датчик отпечатков пальцев. Кнопка голосового помощника находится на левом краю телефона.

Nokia G50 5G оснащен 6,38-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD + 720 x 1560 пикселей. Телефон поддерживается батареей емкостью 4850 мАч. Он будет поставляться с предустановленной ОС Android 11.

Скорее всего, он будет оснащен 48-мегапиксельной основной камерой. Другие отчеты показали, что он может поступать в вариантах, таких как 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ хранилища и 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища. Ходят слухи, что он может стать официальным в сентябре.

Источник — Astera.