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В Сети появились первые подробные рендеры смартфонов iPhone 16

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Согласно эксклюзивной информации, опубликованной MacRumors, компания Apple уже разработала несколько прототипов iPhone 16.

Внутреннее название новой линейки — DeLorean.
Издание MacRumors также представило рендеры созданных прототипов, включая точные цвета, которые Apple использует для тестирования. Один из прототипов имеет выступ камеры в стиле iPhone X, другой — розовый цвет с кнопкой действия и отдельными механическими кнопками регулировки громкости, а третий — черный цвет с большой кнопкой «Действие» и новой кнопкой «Захват».

В Сети появились первые подробные рендеры смартфонов iPhone 16

В отличие от предыдущей модели, iPhone 16 будет иметь вертикально расположенные задние камеры, что позволит легко отличить его от предыдущих моделей. При этом Apple не планирует менять положение вспышки.

Ранние прототипы iPhone 16 включали унифицированную кнопку регулировки громкости, которую разрабатывали еще к выходу iPhone 15 Pro. Однако из-за нерешенных технических проблем от нее отказались в начале этого года.

Вместо этого Apple вернулась к использованию механических кнопок для iPhone 16.
Кнопка «Действие» остается и будет присутствовать во всей линейке iPhone 16. Кроме того, Apple экспериментирует с новой кнопкой на правой стороне, которая имеет кодовое название Project Nova. Предполагается, что эта кнопка будет оснащена датчиком, способным определять силу нажатия.

В Сети появились первые подробные рендеры смартфонов iPhone 16

iPhone 16
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