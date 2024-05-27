В Сети появились первые подробности о грядущем Redmi K80 Pro

Сразу несколько инсайдеров опубликовали в сети информацию о смартфоне Redmi K80 Pro, который компания планирует представить только в конце года.

Еще до официального запуска источник Digital Chat Station (DCS) опубликовал ключевые характеристики Redmi K80 Pro.

Источник не указывает название устройства, но сообщает, что предстоящий телефон «подсерии» будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 4, аккумулятором емкостью 5500 мАч и плоским OLED-дисплеем с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц.

По слухам, именно Redmi K80 Pro, запланированный к выпуску в Китае в ноябре, может обладать этими характеристиками. Детали о конфигурации оперативной памяти, накопителя и камеры пока не разглашаются.

Другие источники пишут, что Redmi K80 будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 3. Как и у модели Pro, ожидается, что плоский OLED-экран стандартной версии будет иметь разрешение 2K и частоту обновления 120 Гц.

Возможно, K80 Pro будет иметь телеобъектив, как у K70 Pro.

По данным еще одного источника, оба телефона будут иметь новый дизайн задней панели и новое защитное стекло.