В сети появились первые обзоры новейших смарт-часов Apple Watch Ultra

Несмотря на высокую автономность Apple Watch Ultra, они не могут сравнится с часами от Garmin или Polar.

В сети стали появляться обзоры на новейшие Apple Watch Ultra, которые американская компания оценила в 800 долларов.

Apple Watch Ultra позиционируются как часы для активного отдыха. Они получили новый дизайн, корпус из титана размером 49 мм и аккумулятор увеличенной емкости.

По словам зарубежных блогеров, Apple Watch Ultra работают на порядок дольше, чем любые другие Apple Watch.

При умеренном использовании их хватило на двое суток, таким образом при полной нагрузке часы проработают сутки.

Известный блогер сказал, что Apple Watch Ultra подойдет поклонникам, которым уже надоел классический вариант Apple Watch, и тем, кто захочет получить устройство, которое не нужно заряжать каждые сутки.

