Главная » Новости

В сети появились первые обзоры новейших смарт-часов Apple Watch Ultra

Автор На чтение 1 мин Просмотров 50 Опубликовано

Несмотря на высокую автономность Apple Watch Ultra, они не могут сравнится с часами от Garmin или Polar.
В сети стали появляться обзоры на новейшие Apple Watch Ultra, которые американская компания оценила в 800 долларов.

Apple Watch Ultra позиционируются как часы для активного отдыха. Они получили новый дизайн, корпус из титана размером 49 мм и аккумулятор увеличенной емкости.

По словам зарубежных блогеров, Apple Watch Ultra работают на порядок дольше, чем любые другие Apple Watch.

При умеренном использовании их хватило на двое суток, таким образом при полной нагрузке часы проработают сутки.

Известный блогер сказал, что Apple Watch Ultra подойдет поклонникам, которым уже надоел классический вариант Apple Watch, и тем, кто захочет получить устройство, которое не нужно заряжать каждые сутки.

Apple Watch Ultra
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.