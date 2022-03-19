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В сети появились новые рендеры iPhone 14 Pro в золотом цвете

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В последнее время ведутся переговоры о предстоящей линейке iPhone 14 от Apple. На этот раз ожидается, что iPhone 14 Pro будет иметь дизайн с двумя отверстиями и улучшенные внутренние компоненты. Несколько дней назад мы увидели CAD-рендеры модели Pro, которые дали нам представление о ее передней и задней части. Теперь люди из Pigtou поделились концептуальными рендерами смартфона.

На рендерах показаны все профили смартфона. По слухам, iPhone 14 Pro имеет дизайн с двумя отверстиями и тонкими рамками со всех сторон. Он имеет тот же модуль камеры, что и iPhone 13, сзади с несколькими объективами. Он также имеет логотип Apple, расположенный в центре.

В сети появились новые рендеры iPhone 14 Pro в золотом цвете

В последнее время ведутся переговоры о предстоящей линейке iPhone 14 от Apple. На этот раз ожидается, что iPhone 14 Pro будет иметь дизайн с двумя отверстиями и улучшенные внутренние компоненты. Несколько дней назад мы увидели CAD-рендеры модели Pro, которые дали нам представление о ее передней и задней части. Теперь люди из Pigtou поделились концептуальными рендерами смартфона.

На рендерах показаны все профили смартфона. По слухам, iPhone 14 Pro имеет дизайн с двумя отверстиями и тонкими рамками со всех сторон. Он имеет тот же модуль камеры, что и iPhone 13, сзади с несколькими объективами. Он также имеет логотип Apple, расположенный в центре.

В сети появились новые рендеры iPhone 14 Pro в золотом цвете

В последнее время ведутся переговоры о предстоящей линейке iPhone 14 от Apple. На этот раз ожидается, что iPhone 14 Pro будет иметь дизайн с двумя отверстиями и улучшенные внутренние компоненты. Несколько дней назад мы увидели CAD-рендеры модели Pro, которые дали нам представление о ее передней и задней части. Теперь люди из Pigtou поделились концептуальными рендерами смартфона.

На рендерах показаны все профили смартфона. По слухам, iPhone 14 Pro имеет дизайн с двумя отверстиями и тонкими рамками со всех сторон. Он имеет тот же модуль камеры, что и iPhone 13, сзади с несколькими объективами. Он также имеет логотип Apple, расположенный в центре.

В сети появились новые рендеры iPhone 14 Pro в золотом цвете

Если говорить обо всей линейке, ожидается, что в серии iPhone 14 будут две ванильные модели iPhone 14 и две модели Pro. По словам аналитика Apple , только модели Pro будут иметь дисплей с двумя перфорациями, а ванильные варианты будут иметь панель с вырезом.

Что касается запуска, мы должны увидеть, как Apple проведет мероприятие по запуску линейки iPhone 14 где-то в сентябре или октябре этого года.

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