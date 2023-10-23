В Сети появились изображения складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip5 Retro Edition

Samsung планирует представить смартфон Galaxy Z Flip5 Retro Edition, и мы уже имеем возможность рассмотреть его визуальное представление.

Название может ввести в заблуждение, так как, как видно, новинка не получит характерного «ретро» дизайна, присущего старым раскладушкам Samsung. Вместо этого мы видим обычную модель Flip5, однако в новом цветовом решении с матовой отделкой по краям.

Естественно, с технической точки зрения здесь не предполагается никаких изменений по сравнению с обычной версией Flip5. Это означает, что пользователи получат тот же смартфон с 6,7-дюймовым дисплеем, процессором Snapdragon 8 Gen 2, двумя камерами разрешением 12 мегапикселей и аккумулятором емкостью 3700 мА·ч.