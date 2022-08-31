В сети появились изображения портативной консоли от Logitech и Tencent

Logitech и Tencent разрабатывают портативную консоль, рассчитанную на облачные игры, о чем стало известно еще месяц назад, теперь в Сети появились фотографии консоли.

Аппарат очень похож на остальные подобные портативные устройства для запуска игр. Известно, что она будет работать под управлением Android, но на ней можно будет запускать игры Xbox Cloud Gaming от Microsoft и GeForce Now от Nvidia.

Напомним, все эти игры фактически запускаются и обрабатываются на удаленном сервере, но для того чтобы играть, требуется стабильное и быстрое подключение.

О ценах и сроках выхода консоли от Logitech и Tencent пока ничего не сообщается, также неизвестно, какое «железо» будет установлено в аппарате.