Главная » Новости

В сети появились изображения портативной консоли от Logitech и Tencent

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Logitech и Tencent разрабатывают портативную консоль, рассчитанную на облачные игры, о чем стало известно еще месяц назад, теперь в Сети появились фотографии консоли.
Аппарат очень похож на остальные подобные портативные устройства для запуска игр. Известно, что она будет работать под управлением Android, но на ней можно будет запускать игры Xbox Cloud Gaming от Microsoft и GeForce Now от Nvidia.

Напомним, все эти игры фактически запускаются и обрабатываются на удаленном сервере, но для того чтобы играть, требуется стабильное и быстрое подключение.

О ценах и сроках выхода консоли от Logitech и Tencent пока ничего не сообщается, также неизвестно, какое «железо» будет установлено в аппарате.

В сети появились изображения портативной консоли от Logitech и Tencent

logitech Tencent
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.