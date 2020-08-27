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В Сети появились характеристики смартфона Samsung Galaxy A12

27.08.2020 20:44

Согласно отчету, Samsung Galaxy A12 будет поставляться с вариантами хранения в 32 ГБ и 64 ГБ. Также известно, что телефон не будет «кардинально отличаться» от своего предшественника базового уровня, Galaxy A11. Galaxy A11 поставляется с 6,4-дюймовым дисплеем HD + Infinity-O, имеет 3 ГБ оперативной памяти и поставляется только с 32 ГБ памяти. Он оснащен тройной задней камерой с 13-мегапиксельным основным датчиком, 5-мегапиксельным и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Телефон оснащен аккумулятором емкостью 4 000 мАч и поддерживает быструю зарядку 15 Вт.

В Сети появились характеристики смартфона Samsung Galaxy A12

По слухам, Galaxy A12 станет еще одним бюджетным телефоном в серии смартфонов серии A южнокорейской компании. Согласно отчету, помимо дополнительного хранилища по сравнению с его предшественником, Samsung Galaxy A11, между двумя телефонами не будет «резкой разницы». Говорят, что у телефона есть вариант на 32 ГБ, а также, по слухам, модель на 64 ГБ. Однако нет информации о том, будет ли версия на 64 ГБ иметь те же 3 ГБ ОЗУ или будет иметь больший размер ОЗУ.

Кроме того, в отчете утверждается, что Galaxy A12, как ожидается, будет иметь такой же ЖК-дисплей, а также систему с тремя камерами, что и его предшественник. В нем также говорится, что есть емкостной датчик отпечатков пальцев и может быть батарея большего размера. Кроме того, говорят, что Galaxy A12 предлагается в черном, белом, красном и синем цветах. Напомним, что в январе компания Samsung подала заявку на товарный знак для смартфона Samsung Galaxy A12.

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