В сети появились характеристики недорогого смартфона Poco X3 Pro

Презентация этого аппарата состоится 30 марта и по сути он станет преемником Pocophone F1. До официальной презентации стали известны основные характеристики новинки.

Впервые она появится на индийском рынке, а позже начнутся его продажи и в других странах.

Новинка имеет каталожный номер J20S, а также обнаружено упоминание о кодовых названиях Vayu и Bhima.

В основе смартфона будет процессор Snapdragon 860, а емкость аккумулятора составит 5 160 мАч. Батарея получит поддержку зарядки на 33 Вт.

Что касается экрана, то это будет AMOLED дисплей с частотой обновления 120 Гц.

В основной камере предложат датчик на 48 Мп, сверширокооугольный объектив, а также модули для анализа глубины сцены и макросъемки.