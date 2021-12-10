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В Интернете опубликовали снимки защитного чехла для флагманского Xiaomi 12 Ultra

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Опубликованный в Сети защитный чехол для смартфона подтвердил слухи о большом модуле камеры.
В Сети опубликовали макет защитного чехла для Xiaomi 12 Ultra, автором снимка стал производитель аксессуаров для смартфонов.

На фото можно увидеть пластиковый чехол с выступающей частью под основную камеру, причем блок в аппарате будет огромных размеров с большим центральным модулем.

В основном блоке расположено 8 отверстий, четыре из них будут для камеры, остальные для микрофонов, фотовспышки и других датчиков.

По слухам, в Xiaomi 12 Ultra установят 50 Мп датчик Samsung ISOCELL GN5 и три 48 Мп модуля, причем каждый из них будет с цифровым зумом.

Xiaomi 12 Ultra должны представить в первой половине следующего года.

Xiaomi Xiaomi 12 Ultra
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