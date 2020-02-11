В Сети появились фото и трейлер линейки Samsung Galaxy S20

Презентация смартфонов серии Samsung Galaxy S20 состоится сегодня, и за несколько часов до конференции, посвященной новикам от корейской компании, в Сети показали трейлер смартфонов и фото с комплектацией.

Презентация флагманской линейки Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.

На мероприятии под названием Samsung Galaxy Unpacked 2020 будут показаны не только классические смартфоны, но также представят раскладной аппарат с гибким экраном Galaxy Z Flip и беспроводные наушники, а еще ожидается показ новых смарт-часов.