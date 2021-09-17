В сети появилась утечка рендера Samsung W22 5G, демонстрирующего дизайн, похожий на Galaxy Z Fold 3

Компания Samsung взяла на себя ответственность за то, чтобы складные смартфоны стали популярными, и уже выпустила на рынок несколько моделей. Последние устройства от южнокорейского гиганта со складными экранами включают Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3.

Теперь в сеть просочилась информация о грядущем складном смартфоне от Samsung, получившем название Samsung W22 5G, который является эксклюзивным для китайского рынка. Как видно из названия, телефон будет представлен как преемник Samsung W21 5G, выпущенного в прошлом году.

Говорят, что Samsung W22 5G основан на смартфоне Galaxy Z Fold3, но ожидается, что устройство будет иметь немного измененный дизайн или даже другие размеры. Его предшественник, W21 5G, также имел немного другой дизайн по сравнению с Galaxy Z Fold2.

Из просочившегося изображения очевидно, что предстоящий эксклюзивный для Китая складной смартфон от Samsung оснащен технологией камеры под дисплеем (UDC) и новыми обоями. На данный момент об этой новинке мало что известно. Также неизвестно, будет ли устройство поставляться с поддержкой стилуса S-Pen.

Samsung W21 5G, выпущенный в Китае в прошлом году, был стоить на 50 процентов дороже, чем международная версия Galaxy Z Fold 2, поэтому есть вероятность, что будущий W22 5G будет стоить намного дороже, чем смартфон Galaxy Z Fold3 .

Учитывая, что изображение телефона уже просочилось в сеть, мы ожидаем получить более подробную информацию о Samsung W22 5G в ближайшие дни или недели, а также информацию о ценах и доступности телефона. Если мы будем строить предположения, то мы ожидаем, что смартфон станет официальным к концу этого года.