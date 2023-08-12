В Сети появилась предполагаемая дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2

Замечено, что посетители сайта Plaion (ранее известного как Koch Media) заметили наличие страниц для различных изданий S.T.A.L.K.E.R. 2. Интересно, что на всех этих страницах указан один и тот же дата выпуска – 31 декабря 2023 года.

Plaion является официальным партнёром GSC Game World, поэтому такая информация о дате релиза может оказаться правдивой, а не просто временной мерой. Отметим, что компания специализируется на выпуске физических копий S.T.A.L.K.E.R. 2, что может предполагать, что они знают о дате выпуска раньше официального анонса.

Недавно GSC Game World подтвердили свое участие на выставке gamescom 2023, где предоставят геймерам возможность опробовать шутер лично на стенде Xbox.

«СТАЛКЕР 2» будет оставаться эксклюзивом для Xbox Series и ПК, по крайней мере, в течение трех месяцев после релиза, после чего может появиться и на PS5. Кроме того, игра будет доступна подписчикам Xbox Game Pass.