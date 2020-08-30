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В Сети появилась информация о флагмане Realme X7 Pro

30.08.2020 09:19

После череды слухов и утечек теперь можно более уверенно говорить о грядущем смартфоне Realme 7, который должен быть показан 3 сентября. В сеть просочились фотографии его упаковки со списком характеристик, а также фотографии самого устройства.

Смартфон основан на SoC MediaTek Helio G95, который еще не был представлен. Можно предположить, что это разогнанная версия G90T. В любом случае Realme 7 будет производительнее своего предшественника. Смартфон также получит 64-мегапиксельную камеру на базе сенсора Sony, 90-герцовый экран (вероятно, IPS) и аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой 30-ваттной зарядки. То есть рекламируемое Realme зарядное устройство на 65 Вт по-прежнему будет доступно только для модели Realme 7 Pro.

В Сети появилась информация о флагмане Realme X7 Pro

В Сети появилась информация о флагмане Realme X7 Pro

В Сети появилась информация о флагмане Realme X7 Pro

В Сети появилась информация о флагмане Realme X7 Pro

Опубликованный смартфон имеет 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб флэш — памяти, но, есть и другие варианты. Базовая оперативная память, скорее всего, составит 6 ГБ. Кстати, все это в точности соответствует последним данным, опубликованным инсайдером Мукулом Шармой. Это означает, что с большой долей вероятности его информация о Realme 7 Pro также была верной.

Напомним, этой модели приписывают Snapdragon 720G, экран AMOLED, но с частотой кадров 60 Гц и батареей на 4500 мАч. Realme 6 начинался со 170 долларов, поэтому за Realme 7 они, вероятно, будут просить примерно столько же. И за эту цену предложение явно достойное.

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