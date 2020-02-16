В Сети показали возможности 64 Мп камеры Samsung Galaxy S20

Samsung в смартфоны Galaxy S20 и Galaxy S20+ установил в основном блоке камеры 64 Мп датчик, тогда как 108 Мп модуль есть только в Galaxy S20 Ultra.

Но даже на 64 Мп датчик во флагманских новинках можно делать качественные снимки, которые поражают детализацией.

Инсайдер под ником Ice Universe опубликовал снимок, сделанный на телеобъектив с датчиком 64 Мп смартфона Galaxy S20.

Стоит отметить, что 64 Мп камера смартфона делает фото в полноценном разрешении без объединения соседних пикселей, поэтому снимок получается с максимальной детализацией.

За счет этого инсайдер 64 Мп датчик Galaxy S20 сравнил со 108 Мп модулем Galaxy S20 Ultra.