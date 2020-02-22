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В сети показали внешность «народного» смартфона Redmi Note 9 Pro

22.02.2020 17:22

До презентации нового поколения «народного смартфона» от Redmi еще достаточно далеко, но ресурс Slashleaks уже опубликовал рендеры устройства.
В сети появились рендеры Redmi Note 9 Pro, правда пока неизвестно официальные эти изображения или их создал независимый дизайнер.

Но судя по картинкам смартфон получит камеру в экране, и в отличие от других смартфонов компании Xiaomi, ее расположат в центре.

На тыльной стороне в горизонтальном положении разместили блок, в котором находится четыре объектива, где основной получил матрицу на 64 Мп.

Где в Redmi Note 9 Pro будет сканер отпечатка пальца пока неизвестно. Его могут установить под экран или совместить с кнопкой питания размещенной на боковой грани.

По слухам, в смартфоне будет установлен процессор MediaTek Helio G70 с графическим ускорителем Mali-G52 2EEMC2.

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