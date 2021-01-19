В сети показали уникальные фотографии не вышедшего iPhone 5S

В интернете распространили фотографии смартфона от компании Apple, который так и не появился в продаже.

Речь идет о модели iPhone 5S, которая еще в 2019 году была снята с производства. Не вышедший аппарат iPhone 5S создавали с операционной системой iOS 7 в конце 2012 года.

Показанный прототип имел необычный цвет Black & Slate, который был доступен для некоторых устройств компании.

В связи с тем, что такая краска оказалась ненадежной, iPhone 5S в таком цвете решили не выпускать.

Вместо этого устройство появилось в цвете белый (Silver), черно-серый (Space Gray) и золотой (Gold).

Стоит отметить, что iPhone 5S стал первым устройством американской компании, который получил сканер отпечатков пальцев Touch ID.

Собственно благодаря этому и не только устройство заполнилось многим пользователям.