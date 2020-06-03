В сети показали разобранный по частям смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha

В сети показали разобранный по частям смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha03.06.2020 19:52
В социальной сети Weibo опубликовали фотографии разобранного смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha.
Этот уникальный аппарат был представлен в прошлом году. Он должен был быть серийным, но до производства так и не добрался, однако пока какой причине не известно.
На снимках можно увидеть основу устройства, а также модули камер, сканер отпечатка пальца, который устанавливается под экран, и материнскую плату.
Напомним, Xiaomi Mi Mix Alpha получил гибкий опоясывающий экран, который позволяет пользоваться устройством с разной стороны.
На презентации устройства было сказано, что Xiaomi Mi Mix Alpha будет выпущен ограниченным тиражом, но этого так и не произошло.
Недавно появились слухи, что китайская компания Xiaomi готовит новую версию Mi Mix Alpha, и якобы она будет создана на базе процессора Snapdragon 865.
Позже заместитель генерального директора отдела маркетинга Xiaomi Сяо Цзан завил, что другой версии Mi Mix Alpha не будет, и если он появится в продаже, то только с процессором, на котором и разработан аппарат, а это чип Snapdragon 855 Plus.
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