В сети показали разобранный по частям смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha

В социальной сети Weibo опубликовали фотографии разобранного смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha.

Этот уникальный аппарат был представлен в прошлом году. Он должен был быть серийным, но до производства так и не добрался, однако пока какой причине не известно.

На снимках можно увидеть основу устройства, а также модули камер, сканер отпечатка пальца, который устанавливается под экран, и материнскую плату.

Напомним, Xiaomi Mi Mix Alpha получил гибкий опоясывающий экран, который позволяет пользоваться устройством с разной стороны.

На презентации устройства было сказано, что Xiaomi Mi Mix Alpha будет выпущен ограниченным тиражом, но этого так и не произошло.

Недавно появились слухи, что китайская компания Xiaomi готовит новую версию Mi Mix Alpha, и якобы она будет создана на базе процессора Snapdragon 865.

Позже заместитель генерального директора отдела маркетинга Xiaomi Сяо Цзан завил, что другой версии Mi Mix Alpha не будет, и если он появится в продаже, то только с процессором, на котором и разработан аппарат, а это чип Snapdragon 855 Plus.