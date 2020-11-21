В Сети показали новый недорогой смартфон POCO M3 от Xiaomi

Китайская компания Xiaomi под брендом POCO скоро выпустит еще одну модель смартфона.

Новинка будет относиться к среднебюджетному сегменту, получит название Poco M3 и будет представлена уже 25 ноября.

За несколько дней до дебюта инсайдер Ишан Агарвал опубликовал изображение, на котором показали новинку в трех вариантах окраса корпуса.

Таким образом, становится известно, что POCO M3 будет представлен в желтом, синем и темно-сером вариантах, а на его задней панели можно наблюдать небольшой блок с тройной камерой.

Селфи-камера аппарата расположилась на лицевой панели в каплевидном вырезе. Согласно предварительным данным, в смартфоне будет установлен 6,53-дюймовый экран Full HD+, а его сердцем станет процессор Snapdragon 662.

За автономную работу аппарата будет отвечать батарея на 6000 мАч с поддержкой 18-ватной быстрой зарядки. Еще сообщается, что новинка получит четыре гигабайта оперативной памяти.