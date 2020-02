В Сети показали независимые рендеры Xiaomi Mi 10 Lite

Slashleaks на своем сайте опубликовали рендеры смартфона Xiaomi Mi 10 Lite. По слухам этот смартфон появится в продаже в июле, а на китайском рынке он будет предлагаться как Mi СС10.

Название Mi 10 Lite будет использоваться для глобального рынка.

В представленном дизайнерами смартфоне основная камера выполнена в круглом блоке расположенном по центру задней панели.

В нем располагаются четыре датчика изображения, а светодиодная фотовспышка размещена ниже блока камеры. С лицевой стороны камера будет расположена в отверстии экрана.

После публикации рендеров Xiaomi Mi 10 Lite, авторитетный инсайдер xiaomishka в своем Твиттере написал, что это не оригинальные рендеры, а всего лишь фантазия дизайнеров.

#Xiaomi #fake #FakeNews

Some more wacky images today 😎

1) #MiCC10 & #Mi10Lite 😀

2) #RedmiK30Pro with a camera module similar to #HonorV30, but Mr. Lu likes Oreo’s design more..

P.S. Any fantasies of authors have the right to life, but these are not leaks. pic.twitter.com/rEEcV8osxh

— Xiaomishka (@xiaomishka) February 21, 2020