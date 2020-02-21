В Сети показали независимые рендеры Xiaomi Mi 10 Lite

Slashleaks на своем сайте опубликовали рендеры смартфона Xiaomi Mi 10 Lite. По слухам этот смартфон появится в продаже в июле, а на китайском рынке он будет предлагаться как Mi СС10.

Название Mi 10 Lite будет использоваться для глобального рынка.

В представленном дизайнерами смартфоне основная камера выполнена в круглом блоке расположенном по центру задней панели.

В нем располагаются четыре датчика изображения, а светодиодная фотовспышка размещена ниже блока камеры. С лицевой стороны камера будет расположена в отверстии экрана.

После публикации рендеров Xiaomi Mi 10 Lite, авторитетный инсайдер xiaomishka в своем Твиттере написал, что это не оригинальные рендеры, а всего лишь фантазия дизайнеров.