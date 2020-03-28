В Сети показали недорогой смартфон Redmi 9

Redmi уже представила новое поколение серии Note, а теперь готовится самая простая версия — Redmi 9.

Про данный аппарат пока практически нет информации. Предположительно, в нем будет установлена платформа MediaTek Helio G80.

Известный информатор в Сети опубликовал фотографию задней панели Redmi 9. В частности была показана только верхняя ее часть.

На снимке можно увидеть блок камеры, который выполнен в стиле Redmi K30, причем ниже трех больших объективов расположен сканер отпечатка пальца.

Redmi 9 получит четыре объектива. Источник утверждает, что установят камеры с 13, 8, 5 и 2 Мп датчиками. Ожидается, что китайская компания еще представит Redmi 9A и Redmi Note 9.