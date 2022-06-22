В сети показали миниатюрную версию игровой консоли PlayStation 5

Sony PlayStation 5 по своим размерам очень большая. Ожидается, что через пару лет появится более тонкая версия – Slim, которая по традиции выходит через пару лет после обычной модификации.

Автор канала DIY Perks решил создать свою собственную Slim-версию. Для этого он взял материнскую плату консоли, поместил ее в полностью новый тонкий корпус, и подключил жидкостное охлаждение «железа» приставки.

По словам автора, корпус с системой охлаждения оказался дороже самой приставки.

В ходе тестов выяснилось, что жидкостное охлаждение переделанной консоли справляется с перегревом намного лучше, чем в оригинальной консоли.

При тестах в игре Horizon: West End температура памяти была ниже на 45%, видеопамяти — на 38%, а процессора — на 13%.