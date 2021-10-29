В Сети показали, как будут выглядеть умные часы от Facebook

Meta, компания, ранее известная как Facebook , с начала этого года работает над умными часами, призванными конкурировать с Apple Watch , а теперь Bloomberg получил фотографии устройства.

Умные часы имеют дизайн, который не слишком отличается от Apple Watch, но они шире и округлее с более изогнутыми краями. Внизу дисплея находится камера, а с правой стороны — кнопка управления.

Как сообщает Bloomberg , часы оснащены съемным ремешком на запястье и кнопкой в ​​верхней части корпуса. Предыдущие слухи предполагали, что часы будут иметь съемный дисплей с двумя встроенными камерами для съемки фотографий и видео для публикации в Facebook, Instagram и WhatsApp.

Камера на передней панели дисплея будет использоваться для видеозвонков, а дополнительная камера на задней панели может использоваться для съемки фотографий, когда корпус отсоединен от корпуса часов из нержавеющей стали.

Устройство будет предлагать сотовую связь, для которой не требуется смартфон, и пользователи смогут отправлять сообщения с помощью таких сервисов, как Messenger и WhatsApp. Также ожидается, что он будет иметь встроенные функции отслеживания состояния здоровья, такие как монитор сердечного ритма.

Компания Meta, которая управляет социальной сетью Facebook, уже продает гарнитуры виртуальной реальности Oculus и устройства для видеозвонков Facebook Portal, но умные часы станут ее первым носимым устройством. Meta планирует выпустить часы уже в 2022 году, но пока нет четких сроков выпуска, и планы все еще могут измениться. Если устройство дебютирует в 2022 году, оно будет конкурировать с грядущими Apple Watch Series 8.