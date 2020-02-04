В сети показали как будут выглядеть смартфоны в 2020 году

Представленный концепт показывает, какими будут смартфоны в 2020 году.

За последние два года в смартфонах много чего поменялось. Производители старались следовать тенденциями и выпускать аппараты, которые хотят видеть пользователи.

Поэтому были выпущены устройства с «челками», потом ее заменили каплевидным вырезом, а параллельно появлялись устройства с выдвижными камерами.

В 2020 году многие производители будут производить смартфоны с минимальными рамками по периметру и отверстием под фронтальную камеру. В целом то, что показал инсайдер под ником Ice Universe уже выпускалось в прошлом году.

Что касается тыльной стороны, то блоки камеры будут перемещены в центр, так как такое решение выглядит более выгодно в плане дизайна, и позволяет разработчикам экспериментировать с расположением модулей камеры.