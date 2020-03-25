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В Сети показали изображения игрового смартфона Legion от Lenovo

26.03.2020 00:02

В игровом смартфоне Legion от компании Lenovo будет установлено два порта USB-C.
Журналисты индийского издания раскрыли внешность будущего первого игрового смартфона от компании Lenovo.

Если верить предоставленным данным, то в аппарате будет установлен экран без каких-либо вырезов и отверстий, а сам дисплей будет работать на частоте до 144 Гц.

В основе смартфона ляжет процессор Snapdragon 865 с 5G модемом, а батарея в аппарате будет на 5050 мАч.

Также смартфон получит тройную камеру и два порта USB-C. Второй порт предусмотрен для того, чтобы было удобно играть и одновременно заряжать смартфон.

В один день с данными от Pricebaba патентное бюро CNIPA раскрыло внешность смартфона Legion.

Он получит необычную заднюю панель с подсветкой логотипа. Когда Lenovo представит свой первый игровой смартфон пока неизвестно.

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