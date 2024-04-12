В сети показали iPhone 16 Plus в новых расцветках

Согласно информации, полученной от китайских инсайдеров, будущая модель iPhone 16 Plus с большим экраном будет доступна в семи различных цветах, включая два новых варианта.

В настоящее время модель iPhone 15 Plus предлагает цветовую палитру, включающую розовый, синий, черный, зеленый и желтый цвета. Однако, преемником этой модели, iPhone 16 Plus, будут дополнительно доступны белый и фиолетовый цвета. Базовая модель iPhone 16 также ожидается с такими же цветовыми решениями.

В сети уже опубликовали качественные рендерные изображения iPhone 16 Plus в новых цветовых вариантах.

Информация о цветовой палитре iPhone 16 Pro и 16 Pro Max также была раскрыта. Она включает «Космический черный», «Белый», «Серый» и «Розовый».

Презентация серии iPhone 16 по традиции состоится в сентябре 2024 года.

Источник: gizmochina