В Сети показали фото разных новинок от марки Realme

В Сети показали фото разных новинок от марки Realme24.02.2020 13:16
За несколько часов до презентации новинок от компании Realme, сетевой информатор Мукул Шарма опубликовал фото будущих устройств.
Сегодня китайский производитель представит флагманский смартфон Realme X50 Pro 5G, свои первые смарт-часы Realme Watch, беспроводные наушники, смарт-колонку и весы.
Судя по фото еще будет фитне-браслес и какой-то интерактивный экран.
Все подробности про данные аксессуары и смартфон Realme X50 Pro 5G раскроют во второй половине дня.
Просмотры:Метки: Realme