В Сети показали фото разных новинок от марки Realme

За несколько часов до презентации новинок от компании Realme, сетевой информатор Мукул Шарма опубликовал фото будущих устройств.

Сегодня китайский производитель представит флагманский смартфон Realme X50 Pro 5G, свои первые смарт-часы Realme Watch, беспроводные наушники, смарт-колонку и весы.

Судя по фото еще будет фитне-браслес и какой-то интерактивный экран.

Все подробности про данные аксессуары и смартфон Realme X50 Pro 5G раскроют во второй половине дня.