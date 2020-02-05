В Сети показали фото отменённого в 2017 году смартфона Xiaomi

В китайский социальной сети распространили качественные фотографии смартфона, который должен был выйти еще в 2017 году, но по неизвестным причинам его отменили.

Речь идет о защищенном смартфоне, а точнее версии модели Xiaomi Mi 6. В 2017 году это была флагманская модель компании.

В защищенном по стандарту IP68 смартфоне находился процессор Qualcomm Snapdragon 835, а также в нем изогнутая задняя и передняя панель.

На тыльной стороне располагается двойная камера, тогда как сканер отпечатка пальца находится в кнопке Home.