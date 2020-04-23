В сети показали большие возможности камеры Xiaomi Mi 10 Youth

Xiaomi продолжает интриговать своим новым смартфоном Xiaomi Mi 10 Youth Edition. Этот аппарат представит 27 апреля, и в этот день пройдет презентация MIUI 12.

Китайский производитель уже показал, в каких цветах выйдет будущая новинка, а теперь в социальной сети демонстрируются возможности камеры.

Были продемонстрированы все режимы камер, среди которых портретный режим, широкоугольный и основной, причем он подтвердил, что в смартфоне установлен 48 Мп сенсор.

Также показали макрорежим. Заявлено, что он седлан с расстояния 10 мм до объекта.

В камере Xiaomi Mi 10 Youth Edition будет 50-кратный зум, и по заявлению вице-президент компании Xiaomi Чанг Ченг, он не будет уступать зуму флагманских смартфонов конкурентов.