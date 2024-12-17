В Сети опубликованы изображения смартфона Redmi Turbo 4

Redmi Turbo 4, как ожидается, дебютирует в следующем месяце, а пока инсайдеры предоставляют подробности о характеристиках и публикуют изображения.

На этот раз в китайской социальной сети были опубликованы новые изображения Redmi Turbo 4, который будет представлен не только на рынке Китая.

На фото видно, что у устройства вертикальная основная камера и небольшой модуль вспышки. Также заметны тонкие симметричные рамки экрана и плоские грани корпуса. Кнопка включения кажется маленькой, что может указывать на наличие встроенного сканера отпечатков пальцев в экране.

Согласно предварительной информации, Redmi Turbo 4 будет оснащён новым 4-нанометровым процессором Dimensity 8400 с графикой Immortalis-G720 MC7, презентация которого запланирована на 23 декабря. Ожидается, что смартфон получит OLED-экран с разрешением 1,5K и аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки на 90 Вт.