В Сети опубликовано фото игрового смартфона Honor 90 GT с Snapdragon 8 Gen 2

Бренд смартфонов Honor готовится к выпуску двух новых моделей в своей линейке. Первая из них — Honor 90 GT, смартфон среднего уровня, информация о котором недавно появилась в сети. Устройство представлено в стильном фиолетовом цвете с золотистыми акцентами на корпусе, что придает ему элегантный вид. Одной из особенностей Honor 90 GT является его камера, состоящая из трех модулей, расположенных в вытянутом блоке.

По словам известного инсайдера Digital Chat Station, Honor 90 GT будет оснащен огромным объемом оперативной памяти — 24 ГБ, что обеспечит плавную работу при выполнении нескольких задач одновременно. Основной модуль главной камеры будет иметь оптическую стабилизацию, улучшая качество фотографий и видеозаписей.

По слухам, смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2, что сделает его конкурентом для Redmi K70. Интересно отметить, что устройство уже появилось в базе китайского регулятора 3C под номером MAG-AN00 и получило сертификацию с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт.

Кроме Honor 90 GT, Digital Chat Station также сообщил, что Honor готовит к выходу модель Honor X50 GT. Дополнительные подробности об этом устройстве пока не разглашаются.