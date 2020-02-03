В сети опубликован рендер смартфона Meizu 17 с врезанной камерой

В сети опубликован рендер смартфона Meizu 17 с врезанной камерой03.02.2020 11:18
Meizu ранее никогда не выпускала смартфоны с вырезами в экране.
Но судя по официальному рендеру, в новом флагманском смартфоне будет реализована модная тенденция – отверстие в экране.
В Сети опубликовали рендер Meizu 17. Пока аппарат демонстрируют только с лицевой стороны. При этом на изображении отчетливо виден вырез под фронтальную одинарную камеру, которую в будущем флагмане расположили с правой верхней стороны.
Про сам смартфон пока ничего не известно, а также пока не сообщается и дата презентации аппарата. По слухам, Meizu 17 получит процессор Snapdragon 865 и основную камеру с главным датчиком 64 или 108 Мп.
Ориентировочно презентация Meizu 17 состоится весной.
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