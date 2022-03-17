В сети опубликовали «живые» фотографии смартфонов Redmi K50 Pro и Redmi K5

16 марта в Китае инсайдеры показали Redmi K50 и Redmi K50 Pro на «живых» фото, это произошло за сутки до официальной презентации флагманской серии.

17 марта состоится презентация смартфонов Redmi K50, Redmi K50 Pro и Redmi K50 Pro+.

Ранее сообщалось, что в зависимости от модели будут использоваться чипы от Qualcomm и MediaTek.

Причем самый младший в серии получит Snapdragon 870, а в старших моделях установят Dimensity 8100 и Dimensity 9000.

В смартфонах также обещают установить хороший экран, стереодинамики, ИК-порт, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3. и модуль NFC для бесконтактной оплаты.