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В сети опубликовали «живые» фотографии смартфонов Redmi K50 Pro и Redmi K5

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16 марта в Китае инсайдеры показали Redmi K50 и Redmi K50 Pro на «живых» фото, это произошло за сутки до официальной презентации флагманской серии.

17 марта состоится презентация смартфонов Redmi K50, Redmi K50 Pro и Redmi K50 Pro+.

Ранее сообщалось, что в зависимости от модели будут использоваться чипы от Qualcomm и MediaTek.

Причем самый младший в серии получит Snapdragon 870, а в старших моделях установят Dimensity 8100 и Dimensity 9000.

В смартфонах также обещают установить хороший экран, стереодинамики, ИК-порт, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3. и модуль NFC для бесконтактной оплаты.

В сети опубликовали «живые» фотографии смартфонов Redmi K50 Pro и Redmi K5

Redmi Redmi K50 Pro
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

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