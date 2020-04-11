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В Сети рассекречен недорогой смартфон Google Pixel 4a

11.04.2020 17:25

Однако информации о том, когда будет представлен новый смартфон Google пока нет.
Но вот характеристики уже узнали журналисты 9to5Google. Так, стало известно, что Google Pixel 4a будет оснащен 5,81-дюймовым экраном, выполненным по технологии OLED.

Его разрешение составит 2340×1080 точек. На лицевой панели будет 8-мегапиксельна камера с углом обзора 84°, а на задней панели установят камеру на 12,2 Мп, а также там расположится сканер отпечатков пальцев.

Кроме этого, выяснилось, что камера смартфона способна снимать видео в разрешении до 4К при 30 кадрах в секунду.

Работать новинка будет на процессоре Snapdragon 730, а оперативной памяти предложат 6 ГБ, тогда как встроенной окажется 64 или 128 ГБ.

За автономную работу аппарата будет отвечать аккумулятор на 3 080 мАч с поддержкой зарядки на 18 Вт. На рынке Google Pixel 4a появится в черном, белом и голубом цветах по цене 399 долларов.

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