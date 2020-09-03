В Сети опубликовали снимки задней панели iPhone 12 Pro Max

IPhone 12 и его розничная упаковка были показаны в новом видео. Видео, снятое с китайского сайта обмена видео BiliBili, было передано Sparrows News, индийскому изданию, мало известному в мире утечек Apple.

Видео представляет собой короткий клип, в котором кто-то поворачивает iPhone в руках, показывая все стороны, кроме нижнего края. Его дисплей включен, а телефон все еще находится на начальной стадии настройки, а это означает, что это не простой манекен, как другие утечки iPhone 12, которые ранее были показаны.

По предыдущим слухам, наиболее очевидным отличием iPhone 12 от iPhone 11 станет его плоская сторона, что и видно на видео. Другим большим физическим отличием будут новые размеры, предлагающие четыре модели iPhone размером 5,4 дюйма, 6,1 дюйма или 6,7 дюйма. Трудно точно определить размер этого телефона, но можно предположить, что это 6,1- или 6,7-дюймовая модель.

Ходили слухи, что выемка станет поменьше, а это означает, что вы получите немного больше места для отображения, но при этом будете пользоваться удобной безопасностью Face ID. Здесь нет никаких признаков этого.

На заднем плане можно увидеть коробку, внешне идентичную упаковке iPhone 11 Pro. Apple обычно вносит несколько изменений в упаковку своих телефонов между поколениями, но можно рассматривать эту старую упаковку как метод маскировки телефона во время транспортировки, а не как убедительное доказательство того, что эта утечка является поддельной.

Какова бы ни была правда, мы узнаем в течение месяца или двух на предстоящем мероприятии Apple по выпуску iPhone 12. Именно здесь мы должны увидеть, как Apple подтвердит четыре новые модели, все из которых будут использовать OLED-дисплеи, чипсеты A14 и возможность подключения 5G.