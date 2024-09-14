В Сети опубликовали рендерные изображения Huawei Watch GT 5

До запуска новой серии смарт-часов Huawei Watch GT 5, осталось всего несколько дней, презентация запланирована на 19 сентября.

За несколько дней до официального показа Huawei Watch GT 5 в сети опубликовали рендерные изображения смарт-часов, а также раскрыли некоторые дынные серии Watch GT 5.

Источником изображения стал SpillSomeBeans. Отмечается, что Huawei Watch GT 5 будут представлены в двух размерах — 41 мм и 46 мм, сохраняя основной дизайн предыдущей серии.

Обе версии получат вращающуюся заводную головку и дополнительную программируемую кнопку. 41-миллиметровая модель будет представлена в двух цветах: Jana Blue и Jana Gold, тогда как 46-миллиметровая версия будет только в черном.

Часы имеют металлический безель, корпус из нержавеющей стали и водонепроницаемость до 5 АТМ. 41-миллиметровая версия будет оснащена 1,32-дюймовым AMOLED-экраном, а 46-миллиметровая — 1,43-дюймовым дисплеем. Ожидается, что время автономной работы составит 7 и 14 дней соответственно.

Новые смарт-часы, вероятно, будут включать обновленную систему мониторинга здоровья Huawei TruSense, представленную в прошлом месяце. Эта система обещает более точные данные о здоровье, включая частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и температуру тела.

Также будет доступна функция Health Glance, позволяющая быстро оценить состояние здоровья, проверяя более 10 показателей, включая ЭКГ и уровень стресса, всего за 60 секунд.

Для фитнеса часы поддерживают более 100 спортивных режимов и имеют встроенную навигацию (GPS, GNSS). Информации о ценах пока нет, но предполагается, что они начнутся с 250 евро (277 долларов).