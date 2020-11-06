В Сети опубликовали, как выглядят фотографии, снятые на iPhone 12

Все изображения в этом фрагменте были сделаны в стандартном режиме камеры в формате Apple HEIC, которые были преобразованы в JPEG через Adobe Lightroom, поскольку наш загрузчик изображений не поддерживает формат HEIC. Никаких настроек внешнего вида изображения или разрешения не производилось.

Этот утренний снимок Дин-Виллидж яркий и хорошо экспонированный. Его цвета находятся в более прохладной части спектра, но это было точным для времени суток.

Переключившись на сверхширокоугольный объектив, заметно, что при использовании различных вариантов масштабирования не происходит смещения баланса белого.

Отличный баланс яркого неба с более темными тенями.

Здесь чрезвычайно точные цветовые тона, а также великолепный баланс экспозиции с контролируемым небом и множеством деталей в тенях.

Камера iPhone 12 отлично подходит для пейзажной фотографии.