В Сети опубликовали, как выглядят фотографии, снятые на iPhone 12

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6 декабря : пятница

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Интервью

Директор Valve планирует перевести команду разработчиков в Новую Зеландию

Ньюэлл находится в Новой Зеландии почти с самого начала пандемии, и условия работы на дому в США, влияющие на производство, были серьезной проблемой.

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Колонка эксперта

Определены самые популярные категории кабеля «Витая пара»

Специалисты телекоммуникационной компании LANart предварительно подвели итоги 2020 года, назвав самую популярную продукцию. Обозреватели отечественного потребительского рынка не отличились оригинальностью, когда уже традиционно объявили лидером продаж категорию 5е (как известно, категория наносится на кабель в виде маркировки). Данный товар идёт на прокладку бытовой абонентской сети до 100 Мбит/сек по 10-15 руб./м. Речь о 4-х либо

Роскачество перечислило небезопасные для изменения настройки смартфона

По словам специалиста, пользователю, который не понимает как работают настройки, лучше не трогать блокировку входящих вызовов и «универсальный доступ».

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

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Обзоры рынков

В Сети опубликовали, как выглядят фотографии, снятые на iPhone 12

06.11.2020 14:48

Все изображения в этом фрагменте были сделаны в стандартном режиме камеры в формате Apple HEIC, которые были преобразованы в JPEG через Adobe Lightroom, поскольку наш загрузчик изображений не поддерживает формат HEIC. Никаких настроек внешнего вида изображения или разрешения не производилось.

В Сети опубликовали, как выглядят фотографии, снятые на iPhone 12

Этот утренний снимок Дин-Виллидж яркий и хорошо экспонированный. Его цвета находятся в более прохладной части спектра, но это было точным для времени суток.

В Сети опубликовали, как выглядят фотографии, снятые на iPhone 12

Переключившись на сверхширокоугольный объектив, заметно, что при использовании различных вариантов масштабирования не происходит смещения баланса белого.

В Сети опубликовали, как выглядят фотографии, снятые на iPhone 12

Отличный баланс яркого неба с более темными тенями.

В Сети опубликовали, как выглядят фотографии, снятые на iPhone 12

В Сети опубликовали, как выглядят фотографии, снятые на iPhone 12

В Сети опубликовали, как выглядят фотографии, снятые на iPhone 12

В Сети опубликовали, как выглядят фотографии, снятые на iPhone 12

В Сети опубликовали, как выглядят фотографии, снятые на iPhone 12

В Сети опубликовали, как выглядят фотографии, снятые на iPhone 12

Здесь чрезвычайно точные цветовые тона, а также великолепный баланс экспозиции с контролируемым небом и множеством деталей в тенях.

В Сети опубликовали, как выглядят фотографии, снятые на iPhone 12

В Сети опубликовали, как выглядят фотографии, снятые на iPhone 12

В Сети опубликовали, как выглядят фотографии, снятые на iPhone 12

Камера iPhone 12 отлично подходит для пейзажной фотографии.

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