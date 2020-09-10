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В сеть «слили» кадры из ремейка игры Prince of Persia: The Sands of Time

10.09.2020 14:06

Слухи о том, что сегодня на Ubisoft Forward анонсируют своего рода ремейк Prince of Persia, ходят уже некоторое время. Когда-то считалось, что это римейк оригинальной классической игры .

Теперь ясно, что Ubisoft на самом деле работает над ремейком Prince of Persia: The Sands of Time, любимого платформера-боевика 2003 года, который многие из нас помнят как свою первую PoP-игру. В российском магазине Uplay игра просочилась с помощью баннера и короткого видео. Оба очень четко показывают название игры и ее новый визуальный стиль — последний уже подвергается критике со стороны фанатов.

В сеть «слили» кадры из ремейка игры Prince of Persia: The Sands of Time

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