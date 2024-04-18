В Сети опубликовали качественные изображения первого смартфона HMD

Согласно новым качественным фотографиям, первый смартфон HMD будет бюджетной моделью с IPS-экраном и батареей емкостью 5000 мАч.

Он будет выпущен под названием HMD Pulse и будет доступен в черном, голубом и розовом цветах.

Смартфон будет оснащен 6,56-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+. На задней панели будет расположена основная камера 13 Мп и вспомогательный AI-модуль.

Устройство будет работать на 8-ядерном процессоре, а задняя крышка будет выполнена из матового стекла с «острыми» боковыми гранями.

Ожидается, что смартфон HMD Pulse будет первоначально выпущен в Индии. Судя по его характеристикам, цена устройства будет доступной и составит до 25 тыс. рублей.