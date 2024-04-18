Главная » Новости

В Сети опубликовали качественные изображения первого смартфона HMD

Автор На чтение 1 мин Просмотров 20 Опубликовано

Согласно новым качественным фотографиям, первый смартфон HMD будет бюджетной моделью с IPS-экраном и батареей емкостью 5000 мАч.

В Сети опубликовали качественные изображения первого смартфона HMD

Он будет выпущен под названием HMD Pulse и будет доступен в черном, голубом и розовом цветах.

Смартфон будет оснащен 6,56-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+. На задней панели будет расположена основная камера 13 Мп и вспомогательный AI-модуль.

Устройство будет работать на 8-ядерном процессоре, а задняя крышка будет выполнена из матового стекла с «острыми» боковыми гранями.

Ожидается, что смартфон HMD Pulse будет первоначально выпущен в Индии. Судя по его характеристикам, цена устройства будет доступной и составит до 25 тыс. рублей.

В Сети опубликовали качественные изображения первого смартфона HMD В Сети опубликовали качественные изображения первого смартфона HMD В Сети опубликовали качественные изображения первого смартфона HMD В Сети опубликовали качественные изображения первого смартфона HMD В Сети опубликовали качественные изображения первого смартфона HMD

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.