В Сети опубликовали 33,7 млн учетных записей «Живого журнала»12.05.2020 11:46
В Сеть оказалось 33,7 млн учетных записей «Живого журнала» (ЖЖ), о чем рассказали владельцы сервиса, которые также отметили, что эти данные являются неактуальными.
Было уточнено, что эти данные были похищены еще в 2014 году, но в открытом доступе они оказались только сейчас. В базе находятся почтовые адреса, пароли и ссылки на блоги.
Как заявили владельцы сервиса ЖЖ компания Rambler Group, массив из данных опубликованных в открытом доступе состоит из неактуальных и сфальсифицированных данных.
При этом было сделано уточнение, что в списке могли оказаться данные пользователей, которые после утечки не сменили свои пароли.
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