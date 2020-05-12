В Сети опубликовали 33,7 млн учетных записей «Живого журнала»

В Сеть оказалось 33,7 млн учетных записей «Живого журнала» (ЖЖ), о чем рассказали владельцы сервиса, которые также отметили, что эти данные являются неактуальными.

Было уточнено, что эти данные были похищены еще в 2014 году, но в открытом доступе они оказались только сейчас. В базе находятся почтовые адреса, пароли и ссылки на блоги.

Как заявили владельцы сервиса ЖЖ компания Rambler Group, массив из данных опубликованных в открытом доступе состоит из неактуальных и сфальсифицированных данных.

При этом было сделано уточнение, что в списке могли оказаться данные пользователей, которые после утечки не сменили свои пароли.