В Сети обнаружились 26 млрд записей персональных данных со всего мира

Онлайн-издание Cybernews в сотрудничестве с SecurityDiscovery.com обнаружило одну из самых значительных утечек данных в истории информационной безопасности.

Объем утечки составляет около 12 ТБ, а в ней содержится порядка 26 миллиардов записей, содержащих конфиденциальную информацию.

Утечка данных произошла из аккаунтов популярных платформ, включая LinkedIn, Telegram, X (Twitter), Weibo и Tencent. Это одна из самых масштабных и опасных утечек, которую эксперты называют «матерью всех взломов» или MOAB.

Интересно отметить, что эта утечка данных вызывает серьезные опасения, поскольку информация была тщательно отобрана и организована в базы данных и категории. Это может указывать на серьезные намерения злоумышленников использовать эти данные для проведения сложных фишинговых атак и кражи конфиденциальной информации.

Однако, пока не удалось идентифицировать точный источник утечки данных. Возможно, это связано с тем, что за этими действиями стоят посредники, продавцы таких данных, или сервисы, злоупотребляющие личной информацией.