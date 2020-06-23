В Сети обнаружена утечка данных почти пяти миллионов россиян

DeviceLock в сети обнаружила данные 5 млн россиян. Предположительно это данные с сайта SuperJob, но представители сервиса заявляют, что у них утечки базы не было.

Специалисты DeviceLock в открытом доступе обнаружили архив с данными россиян, причем вся база была экспортирована в Excel.

В таблице находились ФИО, дата рождения, почтовый ящик, телефон и данные к нему (оператор, часовой пояс и регион регистрации номера).

Предположительно, эта база использовалась для прозвона. Найденная база была датирована 2016 годом.

В SuperJob заверили, что их базы хранятся в другом расширении, и для того чтобы они оказались в формате Excel их нужно дополнительно обработать.

Руководство сервиса не исключает, что утечка могла произойти от крупного клиента, или все эти данные были сформированы вручную, так как пользователи выкладывают свои резюме в открытый доступ.