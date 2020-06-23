В Сети обнаружена утечка данных почти пяти миллионов россиян

В Сети обнаружена утечка данных почти пяти миллионов россиян23.06.2020 21:13
DeviceLock в сети обнаружила данные 5 млн россиян. Предположительно это данные с сайта SuperJob, но представители сервиса заявляют, что у них утечки базы не было.
Специалисты DeviceLock в открытом доступе обнаружили архив с данными россиян, причем вся база была экспортирована в Excel.
В таблице находились ФИО, дата рождения, почтовый ящик, телефон и данные к нему (оператор, часовой пояс и регион регистрации номера).
Предположительно, эта база использовалась для прозвона. Найденная база была датирована 2016 годом.
В SuperJob заверили, что их базы хранятся в другом расширении, и для того чтобы они оказались в формате Excel их нужно дополнительно обработать.
Руководство сервиса не исключает, что утечка могла произойти от крупного клиента, или все эти данные были сформированы вручную, так как пользователи выкладывают свои резюме в открытый доступ.
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