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В Сети нашлись данные о камерах Honor Magic 6 и Magic 6 Pro перед их анонсом

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Honor, китайский производитель смартфонов, готовится представить новую серию Honor Magic 6. Инсайдерам удалось выяснить, какие камеры получат Honor Magic 6 и Magic 6 Pro.

В Сети нашлись данные о камерах Honor Magic 6 и Magic 6 Pro перед их анонсом

Если верить источнику, то стандартная модель Honor Magic 6 будет оснащена 50-мегапиксельной основной камерой, 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 32-мегапиксельной телеобъективной камерой с 2,5-кратным оптическим зумом.

Модель Honor Magic 6 Pro будет иметь 50-мегапиксельную основную камеру с сенсором 1/1,3 дюйма, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 180-мегапиксельную телеобъектив-перископ с 2,5-кратным оптическим зумом.

Подробности о камере Honor Magic 6 RSR, специальной версии, созданной совместно со студией Porsche Design Studio, пока неизвестны.

Также известно, что серия Honor Magic 6 будет оснащена аккумулятором емкостью 5400 мАч с поддержкой зарядки мощностью 66 Вт.

Honor Magic 6 Pro и Magic 6 RSR будут иметь аккумуляторы емкостью 5600 мАч с проводной зарядкой мощностью 88 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 66 Вт. Все три смартфона серии Magic 6 будут работать на чипсете Snapdragon 8 Gen 3.

Официальная презентация Honor Magic 6 состоится в Китае 11 января. Вместе с этим, бренд также представит Magic OS 8.0 для внутреннего рынка.

 

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